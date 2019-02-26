2019-02-26T11:55:12+03:00
В мире

МИД Индии объяснил удар по лагерю террористов в Пакистане

По словам ведомства, смертники готовили новые атаки в стране
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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МИД Индии объяснил удар по лагерю террористов в ПакистанеМИД Индии объяснил удар по лагерю террористов в ПакистанеФото: Аца КОШТЭ
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Первый замминистра иностранных дел южноазиатской республики Виджай Гокхале заявил, что индийские ВВС получили информацию о том, что террористическая группировка "Джаиш-е-Мухаммад" готовила новые атаки смертников в стране. Именно это стало причиной нападения военных Индии по тренировочному лагерю террористов в Пакистане.

- К нам поступила достоверная информация о том, что группировка готовила другие террористические атаки с участием смертников в различных частях страны, тренируя джихадистов для этих целей. В свете неминуемой угрозы, превентивный удар был абсолютно необходим, - прокомментировал Гокхале.

Ранее стало известно о том, что во вторник, 26 февраля, около 03:00 ночи по местному времени 2 многоцелевых индийских истребителей нанесли удар по лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад", полностью его уничтожив.

Известно, что что самолеты сбросили несколько управляемых бомб весом по 1 тонне каждая. При этом упали ли бомбы в пакистанской части Кашмира или в индийской, не уточняется, сообщает агентство ANI.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад пять человек погибли при столкновении военных с боевиками в Индии. Перестрелка на границе с Пакистаном длилась около 11 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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