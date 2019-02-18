2019-02-18T14:05:13+03:00
Происшествия

Пять человек погибли при столкновении военных с боевиками в Индии

Перестрелка на границе с Пакистаном длилась около 11 часов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Четверо военнослужащих погибли в ИндииЧетверо военнослужащих погибли в ИндииФото: REUTERS
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По меньшей мере пять человек погибли в результате вооруженного столкновения военнослужащих и боевиков в округе Пулвама индийского штата Джамму и Кашмир на границе с Пакистаном.

Известно, что перестрелка длилась на протяжении около 11 часов. За это время террористы успели убить четверых силовиков, среди которых майор армии, а также одного гражданского.

Всех жителей деревни призвали оставаться дома до завершения спецоперации. Согласно данным газеты Hindustan Times, к настоящему моменту индийские военнослужащие уже взорвали дом, в котором скрывались боевики. Внутри были обнаружены автоматы АК-47 и пистолеты.

Напомним, что на прошлой неделе в этом же индийском регионе произошел теракт. Смертник подорвал себя вместе с машиной на пути следования военной колонны сил. В результате инцидента погибли 45 человек, десятки людей пострадали.

Сайт kp.ru писал о том, что после этой трагедии Нью-Дели временно отозвал своего посла в Пакистане Аджая Бисарию, поскольку ответственность за атаку взяла на себя радикальная группировка "Джаиш-е-Мухаммад", базирующаяся на контролируемой Исламабадом части Кашмира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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