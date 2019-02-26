Курящий у бронепоезда Ким Чен Ын попал на видео

СЕГОДНЯ 12:03 2019-02-26T12:03:56+03:00

Несмотря на то, что в КНДР активно ведется антитабачная кампания, самого лидера республики часто видят с сигаретой в руках [видео]

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын был замечен с сигаретой в руках на платформе железнодорожной станции в китайском городе Наньнин.

Напомним, что еще на прошлой неделе политик покинул Пхеньян и направился через всю КНР в сторону Вьетнама, где у него запланирована встреча с американским коллегой Дональдом Трампом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kp.ru/video/embed/694054" frameborder="0"></iframe> Японские СМИ опубликовали кадры, на которых видно, как лидер КНДР затягивается сигаретой.

Видео с курящим главой КНДР было снято во время одной из остановок бронепоезда на территории Китая. На кадрах видно, как Ким Чен Ын поджигает сигарету и продолжает общаться со стоящими рядом чиновниками. При этом хрустальную пепельницу лидеру республики подносит его собственная сестра Ким Ё Чжон, сообщает Associated Press.

Стоит отметить, что в Северной Корее активно пропагандируется отказ от курения, однако самого президента часто уличают в употреблении табачных изделий.

Сайт kp.ru писал о том, что Ким Чен Ын начал "баловаться" сигаретами еще в 14 лет. По словам японского шеф-повара Кенджи Фуджимото, который присматривал за северокорейцем, когда тот был еще маленьким, будущий глава государства могут попросить закурить даже посреди ночи. При этом его любимыми сигаретами были Yves Saint Laurent.

ИСТОЧНИК KP.RU