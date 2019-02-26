2019-02-26T10:27:58+03:00
Политика

Ким Чен Ын остановился в номере Фиделя Кастро в отеле Melia Hanoi

Во время саммита лидер КНДР будет проживать в президентском пентхаусе с видом на исторический центр вьетнамской столицы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ким Чен Ын проехался по Вьетнаму в бронированном лимузинеКим Чен Ын проехался по Вьетнаму в бронированном лимузинеФото: REUTERS
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Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл во вьетнамскую столицу, где уже в среду, 27 февраля, состоится его встреча с американским президентом Дональдом Трампом.

Сайт kp.ru писал о том, что северокорейский глава прибыл в республику на своем бронированном поезде, а после пересел в не менее защищенный лимузин и отправился на нем в Ханой.

Ким Чен Ын со своими бегающими охранниками прибыл в Ханой.

Уже в центре вьетнамской столицы он остановился в отеле Melia Hanoi. Это место представляет собой президентский пентхаус, прямо над которым расположена вертолетная площадка. Согласно данным AP, глава КНДР будет проживать в номере, в котором в 2003 году останавливался кубинский лидер Фидель Кастро. Известно, что из него отрывается прекрасный вид на исторический центр Ханоя.

Ким Чен Ын едет по Вьетнаму: Кортеж из 30 авто и двух броневиков.

Между тем, все дороги ведущий к отелю в настоящий момент перекрыты. Рядом со зданием дежурят сотрудники службы безопасности Вьетнама на броневиках, а также северокорейские силовики.

Что касается Трампа, то он должен прибыть во Вьетнам во вторник вечером. Ожидается, что американский лидер остановится в гостинице JW Marriott в деловом районе города Тылием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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