Тимошенко сообщила о начале процедуры импичмента Порошенко
Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко объявила о начале процедуры импичмента действующему президенту страны Петру Порошенко. Соответствующее заявление было сделано во вторник, 26 февраля, с трибуны Верховной Рады.
"Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые нас поддерживают, мы начинаем процедуру импичмента президенту", - сказала политик.
Она напомнила, что ранее журналисты провели собственное расследование и выявили причастность Порошенко к многомиллиардным хищениям в оборонной промышленности, в частности, к контрабандным закупкам российских запчастей для украинской армии по завышенным ценам. По словам Тимошенко, такими действиями президент "посодействовал врагу" и привел к уничтожению национальной армии.
"Это подсудное дело. Мы считаем, что совершенное подпадает под статью 111 Уголовного кодекса - государственная измена", - заявила лидер "Батькивщины", выступление которой транслировал Espreso.
Сайт kp.ru писал о том, что в Киеве уже далеко не впервые звучат призывы к проведению процедуры импичмента Порошенко. Так, в прошлом году депутаты Верховной Рады даже собирали подписи за инициирование вопроса об отставке президента.
Порошенко рассказал анекдот о Кубе, самбе и работе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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