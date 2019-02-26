Тимошенко сообщила о начале процедуры импичмента Порошенко

СЕГОДНЯ 13:39 2019-02-26T13:39:52+03:00

Лидер "Батькивщины" хочет отстранить президента Украины от должности за хищения в оборонной сфере

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Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко объявила о начале процедуры импичмента действующему президенту страны Петру Порошенко. Соответствующее заявление было сделано во вторник, 26 февраля, с трибуны Верховной Рады.

"Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые нас поддерживают, мы начинаем процедуру импичмента президенту", - сказала политик.

Она напомнила, что ранее журналисты провели собственное расследование и выявили причастность Порошенко к многомиллиардным хищениям в оборонной промышленности, в частности, к контрабандным закупкам российских запчастей для украинской армии по завышенным ценам. По словам Тимошенко, такими действиями президент "посодействовал врагу" и привел к уничтожению национальной армии.

"Это подсудное дело. Мы считаем, что совершенное подпадает под статью 111 Уголовного кодекса - государственная измена", - заявила лидер "Батькивщины", выступление которой транслировал Espreso.

Сайт kp.ru писал о том, что в Киеве уже далеко не впервые звучат призывы к проведению процедуры импичмента Порошенко. Так, в прошлом году депутаты Верховной Рады даже собирали подписи за инициирование вопроса об отставке президента.

Порошенко рассказал анекдот о Кубе, самбе и работе.

ИСТОЧНИК KP.RU