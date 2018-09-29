«Я в него верил»: Саакашвили призвал судить Порошенко за госизмену
Бывший одесский губернатор очень разочаровался в президенте Украины и пожелал ему в день рождения найти хорошего адвоката [видео]
Петр Порошенко в свое время предоставил Саакашвили украинское гражданствоФото: REUTERS
Изменить размер текста:
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области очень верил в Петра Порошенко, но тот его очень разочаровал, и теперь Михаил Саакашвили призывает отдать лидера Незалежной под суд за государственную измену.
Саакашвили в день рождения Порошенко, пожелал желаю ему найти хорошего адвоката.Экс-президент Грузии считает, что лидер Незалежной променял возможность стать "величайшим деятелем Украины" на деньги