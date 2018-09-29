«Я в него верил»: Саакашвили призвал судить Порошенко за госизмену

СЕГОДНЯ 07:16 2018-09-29T07:17:21+03:00

Петр Порошенко в свое время предоставил Саакашвили украинское гражданство Фото: REUTERS

Бывший одесский губернатор очень разочаровался в президенте Украины и пожелал ему в день рождения найти хорошего адвоката [видео]

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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области очень верил в Петра Порошенко, но тот его очень разочаровал, и теперь Михаил Саакашвили призывает отдать лидера Незалежной под суд за государственную измену.