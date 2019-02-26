2019-02-26T14:33:19+03:00
В мире

Верховная Рада одобрила участие иностранных военных в учениях на Украине

В мероприятии примут участие две тысячи военнослужащих из стран НАТО
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Верховная Рада одобрила участие иностранных военных в учениях на УкраинеВерховная Рада одобрила участие иностранных военных в учениях на УкраинеФото: REUTERS
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Верховная рада приняла закон о допуске иностранных военных на территорию Украины для участия в учениях в 2019 году.

- Проектом закона одобряется решение президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных военных учениях, - сообщается в официальном документе

В июне-октябре текущего года в украинско-американских учениях "Rapid Trident" примут участие две тысячи военных из США и НАТО.

В 2019 году также запланированы украинско-румынские учения "Риверайн - 2019", многонациональные учения "Кленовая Арка - 2019" и украинско-британские обучения "Ворьер Вотчер - 2019", сообщает "ТАСС".

К слову, в прошлом году в учениях на Украине по подготовке подразделений вооруженных сил приняли участие более трех тысяч военнослужащих США и государств - членов НАТО с вооружением и военной техникой. Для проведения совместных учений на территории Украины необходимо официальное согласие Верховной рады.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале февраля Украина провела учения по отражению агрессии в Азовском море. Военные и пограничники должны были заблокировать корабль с готовыми к высадке диверсионными группами.

Президент Украины Петр Порошенко жестко ответил на вопрос о долгах ГП Львовуголь .

ИСТОЧНИК KP.RU

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