Верховная Рада одобрила участие иностранных военных в учениях на Украине
Верховная рада приняла закон о допуске иностранных военных на территорию Украины для участия в учениях в 2019 году.
- Проектом закона одобряется решение президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных военных учениях, - сообщается в официальном документе
В июне-октябре текущего года в украинско-американских учениях "Rapid Trident" примут участие две тысячи военных из США и НАТО.
В 2019 году также запланированы украинско-румынские учения "Риверайн - 2019", многонациональные учения "Кленовая Арка - 2019" и украинско-британские обучения "Ворьер Вотчер - 2019", сообщает "ТАСС".
К слову, в прошлом году в учениях на Украине по подготовке подразделений вооруженных сил приняли участие более трех тысяч военнослужащих США и государств - членов НАТО с вооружением и военной техникой. Для проведения совместных учений на территории Украины необходимо официальное согласие Верховной рады.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале февраля Украина провела учения по отражению агрессии в Азовском море. Военные и пограничники должны были заблокировать корабль с готовыми к высадке диверсионными группами.
Президент Украины Петр Порошенко жестко ответил на вопрос о долгах ГП Львовуголь .
ИСТОЧНИК KP.RU