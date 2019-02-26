В Великобритании обсуждают решение о переносе Brexit

СЕГОДНЯ 14:53 2019-02-26T15:04:09+03:00

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В Лондоне проходит заседание британского кабинета министров, на котором может быть согласовано решение отложить срок выхода Соединенного Королевства из Европейского союза на два месяца.

Как подчеркнули эксперты, это решение может быть принято при условии очередного отклонения парламентом сделки по условиям Brexit, намеченного на 29 марта этого года. Поводом к такому решению может явиться и угроза отставок отдельных членов кабмина, в том числе министра труда и по делам пенсий Эмбер Радд, сообщает телеканал Sky News.

По итогам заседания кабмина премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая до сих пор сопротивлялась любым идеям переноса сроков Brexit, должна будет выступить во второй половине дня с заявлением в Палате общин британского парламента.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце января Тереза Мэй исключила возможность повторного референдума по выходу страны из ЕС. По мнению британского премьера, подобное голосование может нанести ущерб единству страны.

Около 700 тысяч человек приняли участие в акции протеста против Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU