Тереза Мэй исключила возможность повторного референдума по Brexit

СЕГОДНЯ 21:32 2019-01-21T21:32:28+03:00

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в понедельник, 21 января, в парламенте, исключила возможность проведения повторного референдума по Brexit. Как заявила глава британского правительства, повторное голосование может «нанести ущерб единству страны» и «подорвать веру людей в демократию».

«Мне не нравится идея второго референдума, наша задача - реализовать результаты первого референдума», - цитирует Терезу Мэй Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, голосование по новому плану выхода Великобритании из ЕС, подготовленному Мэй, должно пройти в парламенте Соединенного Королевства 29 января.

Дело в том, что предыдущая сделка, которая была согласована с Евросоюзом, провалилась: против нее проголосовали 432 британских парламентария. После этого глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин даже инициировал голосование о вотуме недоверия правительству, однако Мэй и членам ее кабмина удалось удержаться у власти.