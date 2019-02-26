В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Нетаньяху
В Кремле рассказали о темах предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В частности, в ходе переговоров, которые, как ожидается, пройдут в Москве в ближайшую среду, 27 февраля, политики поговорят о сотрудничестве двух стран в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Кроме того, лидеры намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии.
«Планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, включая проблематику палестино-израильского урегулирования и обстановку в Сирии», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее израильский премьер заявил, что 27 февраля в Москве намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным действия Ирана в Сирии, а также усиление механизма координации между военными России и Израиля в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU