СКР провел свыше 70 новых обысков по делу сенатора Арашукова

СЕГОДНЯ 16:15 2019-02-26T16:15:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 26 февраля, стало известно о новых обысках по делу сенатора Рауфа Арашукова. Как уточнили в Следственном комитете России (СКР), на территории 22 городов, расположенных в Ставропольском крае, Карачаево-Черкессии и Дагестане, было проведено свыше 70 обысков: правоохранители осмотрели дома и квартиры подозреваемых, а также побывали на предприятиях-потребителях природного газа.

«Следствием выявляются факты незаконных врезок в трубопроводы, поставок газа в обход приборов учета, ведется поиск и фиксация предметов и документов, свидетельствующих о незаконном потреблении природного газа, предоставленного через организации, подконтрольные Арашуковым», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СКР.

Также там отмечается, что в настоящее время «продолжаются допросы свидетелей и иные следственные действия».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации задержали одного из самых молодых сенаторов - 32-летнего Рауфа Арашукова. Как тогда выяснилось, политику вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. А чуть позже стало известно о задержании отца сенатора: Рауля Арашукова заподозрили в организации преступного сообщества и махинациях с газом на сумму более 30 миллиардов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расследование Ульяны Скойбеды: как сенатор Арашуков убивал людей на газовые деньги. Часть 1

Наш обозреватель узнала эксклюзивные подробности уголовного дела (подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693974" frameborder="0"></iframe> Обыск в доме Арашуковых. Оперативная видеосъемка.

ИСТОЧНИК KP.RU