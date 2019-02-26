СКР провел свыше 70 новых обысков по делу сенатора Арашукова
Во вторник, 26 февраля, стало известно о новых обысках по делу сенатора Рауфа Арашукова. Как уточнили в Следственном комитете России (СКР), на территории 22 городов, расположенных в Ставропольском крае, Карачаево-Черкессии и Дагестане, было проведено свыше 70 обысков: правоохранители осмотрели дома и квартиры подозреваемых, а также побывали на предприятиях-потребителях природного газа.
«Следствием выявляются факты незаконных врезок в трубопроводы, поставок газа в обход приборов учета, ведется поиск и фиксация предметов и документов, свидетельствующих о незаконном потреблении природного газа, предоставленного через организации, подконтрольные Арашуковым», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СКР.
Также там отмечается, что в настоящее время «продолжаются допросы свидетелей и иные следственные действия».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации задержали одного из самых молодых сенаторов - 32-летнего Рауфа Арашукова. Как тогда выяснилось, политику вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. А чуть позже стало известно о задержании отца сенатора: Рауля Арашукова заподозрили в организации преступного сообщества и махинациях с газом на сумму более 30 миллиардов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU