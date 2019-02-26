2019-02-26T17:33:43+03:00
Экономика

Первый серийный самолет МС-21 оборудуют российскими двигателями

Серийное производство лайнера планируется начать в 2021 году [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Самолет МС-21. Фото: корпорация «Иркут»Самолет МС-21. Фото: корпорация «Иркут»
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Вице-премьер Юрий Борисов, общаясь во вторник, 26 февраля, с журналистами по итогам посещения Иркутского авиационного завода, заявил, что зарубежные двигатели на российском среднемагистральном самолете МС-21 могут быть заменены на отечественные.

«Мы готовы к тому, что при определенных обстоятельствах мы готовы будем перейти только на отечественные двигатели», - сказал заместитель главы правительства.

При этом, по словам Борисова, на первый серийный самолет все же планируется установить российский двигатель ПД-14. Однако, как заверил политик, Россия не намерена отказываться от сотрудничества с американской компанией Pratt&Whitney, выпускающей двигатели PW1400G, с которыми МС-21 в настоящее время проходит летные испытания. «Мы не отказываемся от партнерства с Pratt&Whitney, не будем никакие меры предпринимать, чтобы это партнерство ухудшить, это на их стороне решение вопроса», - приводит слова вице-премьера ТАСС.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, в январе в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) заявили, что в связи с санкциями, введенными США в отношении нашей страны, проект создания нового российского пассажирского самолета МС-21 завершат с использованием российских деталей. А в феврале глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил о переносе старта серийного производства МС-21.

Первый пробный полет самолета МС-21 в Иркутске.МС-21 первый ближне-среднемагистральный самолет, который будет производиться в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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