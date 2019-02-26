Полковник Квачков: "Западные украинцы - это русские, оболваненные пропагандой"

СЕГОДНЯ 20:15 2019-02-26T21:17:40+03:00

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Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков считает, что к русскому народу относятся все великороссы, малороссы, а также белорусы. Такое заявление он сделал во время общения с журналистом Максимом Шевченко в прямом эфире на Радио "Комсомольская правда"

По мнению полковника, украинцы просто "приняли на себя удар западного униатства" и были "побеждены им", а потому сейчас отрицают свое родство с нами.

Полковник Квачков против журналиста Шевченко.Какой должна быть современная Россия? В прямом эфире радио "Комсомольская правда" выясняет полковник ГРУ в отставки Владимир Квачков и журналист Максим Шевченко. Как изменилась наша страна за те годы, пока Квачков сидел в тюрьме? Задавайте свои вопросы Квачкову и Шевченко. Звонить в прямой эфир можно по телефону 8-800-200-97-02. Или писать сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02).

"Западные украинцы - это русские, оболваненные через религию и через пропаганду", - сказал Квачков.

Смотрите видеотрансляцию со встречи экс-полковника ГРУ и Шевченко на сайте "КП".

Напомним, что Квачков был арестован в марте 2005 года по обвинению в подготовке покушения на Анатолия Чубайса. Полковник провел в тюрьме три года, но после был оправдан. Однако 2010 году его снова задержали уже по обвинению в содействии терроризму и организации вооруженного мятежа. Тогда экс-сотрудник ГРУ был приговорен еще к восьми годам, но незадолго до выхода из колонии стало известно о еще одном преступлении - будучи в заключении, мужчина записал видеообращение, в котором правоохранители усмотрели признаки "возбуждения ненависти". В результате Квачков получил еще полтора года тюрьмы.

Сайт kp.ru писал о том, что полковник досрочно покинул пределы мордовской колонии на прошлой неделе - 19 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU