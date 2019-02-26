Группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на «Евровидении-2019»

СЕГОДНЯ 20:46 2019-02-26T20:46:55+03:00

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Во вторник, 26 февраля, стало известно, что группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место в финале украинского национального отбора на «Евровидение-2019», отказалась представлять незалежную на международном конкурсе, который должен пройти в этом году в Тель-Авиве.

«Хотим сообщить, что отказываемся от участия и в Евровидении-2019», - говорится на странице коллектива в Facebook. При этом там отмечается, что такое решение группа, которая могла представлять Украину место певицы Maruv, приняла после разговора с представителями НОТУ.

Также в сообщении Freedom-jazz girls band подчеркивается, что в настоящем времени музыкальный коллектив находится на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведут переговоры о концертном туре.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 февраля в Киеве состоялся финал национального конкурса за путевку на «Евровидение-2019». Победу тогда одержала украинская певица Maruv. Однако НОТУ, которая принимает окончательное решение о том, кто будет представлять незалежную на «Евровидении», потребовала, чтобы девушка ради участия в конкурсе отказалась от гастролей в России. В итоге исполнительница отказалась представлять Украину на конкурсе в Тель-Авиве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693772" frameborder="0"></iframe> Maruv - певица в образе садо-мазо, поедет от Украины на "Евровидение - 2019".На вопрос жюри о Крыме, Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, ответила, что считает регион украинским

ИСТОЧНИК KP.RU