Полковник Квачков: Я люблю свой народ больше всех народов мира
Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков признался в том, что является националистом, однако в плане народолюбия, а не со стороны нацизма. По словам мужчины, он очень любит своих соотечественников, даже больше всех народов мира вместе взятых, но при этом признает такое право и за другими национальностями.
"Под русской нацией я понимаю великороссов, малороссов, белорусов и все коренные народы России - татар, сибирских татар, якутов, бурятов, дагестанцев и даже в какой-то степени чеченцев", - пояснил Квачков.
При этом он подчеркнул, что его вызывают возмущение призывы "хватит кормить Кавказ".
"Это совершенно антирусский, антироссийский и подлый лозунг. Кавказ - российский", - заявил полковник.
Сайт kp.ru писал о том, что экс-сотрудник ГРУ совсем недавно покинул тюрьму, в которой провел более 12 лет. Он вышел на свободу досрочно, благодаря закону о переводе статьи об экстремизме в раздел административных правонарушений.
Смотрите видеотрансляцию выступления Владимира Квачков на сайте "Комсомольская правда".
ИСТОЧНИК KP.RU
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