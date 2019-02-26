2019-02-26T21:05:15+03:00
Политика

Полковник Квачков: Я люблю свой народ больше всех народов мира

Экс-сотрудник ГРУ пришел в студию Радио "Комсомольская правда" и рассказал о том, кто такие русские
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Владимир Квачков. Фото Станислав Красильников ТАССВладимир Квачков. Фото Станислав Красильников ТАСС
Изменить размер текста:

Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков признался в том, что является националистом, однако в плане народолюбия, а не со стороны нацизма. По словам мужчины, он очень любит своих соотечественников, даже больше всех народов мира вместе взятых, но при этом признает такое право и за другими национальностями.

"Под русской нацией я понимаю великороссов, малороссов, белорусов и все коренные народы России - татар, сибирских татар, якутов, бурятов, дагестанцев и даже в какой-то степени чеченцев", - пояснил Квачков.

При этом он подчеркнул, что его вызывают возмущение призывы "хватит кормить Кавказ".

"Это совершенно антирусский, антироссийский и подлый лозунг. Кавказ - российский", - заявил полковник.

Сайт kp.ru писал о том, что экс-сотрудник ГРУ совсем недавно покинул тюрьму, в которой провел более 12 лет. Он вышел на свободу досрочно, благодаря закону о переводе статьи об экстремизме в раздел административных правонарушений.

Смотрите видеотрансляцию выступления Владимира Квачков на сайте "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Полковник Владимир Квачков - досье "КП"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Российский министр назвал два условия для сохранения транзита газа через Украину
Кортеж Порошенко едва не застрял посреди разбитой дороги под Львовом
Группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на «Евровидении-2019»
Полковник Квачков ответил на вопрос о своем уголовном деле
Полковник Квачков назвал реформирование армии необходимым процессом
Четыре автомобиля столкнулись на юге Москвы
Полковник Квачков: "Западные украинцы - это русские, оболваненные пропагандой"
Трамп прибыл в Ханой на встречу с Ким Чен Ыном
Опеку бабушки над мальчиком, оставленным матерью в парке «Лосиный остров», отменили
Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры
Жена Георгия Данелия сообщила об улучшении состояния режиссера
Онлайн-площадки сообщили о росте цен на авиабилеты в России
The Economist назвал десять угроз мировой экономике
Самыми продаваемыми авто в России стали «Лада Гранта» и «Лада Веста»
Количество импортных авто выросло впервые на семь лет
В Сети появилась петиция с требованием допустить Maruv на Евровидение от Украины
В Шереметьево отменяют и задерживают рейсы из-за частного самолета
СМИ: Военком Минусинска подтвердил, что губернатор Хакасии Валентин Коновалов уклонялся от армии
Путин переименовал Минвостокразвития РФ в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики