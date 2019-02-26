Полковник Квачков: Я люблю свой народ больше всех народов мира

СЕГОДНЯ 21:05 2019-02-26T21:05:15+03:00

Экс-сотрудник ГРУ пришел в студию Радио "Комсомольская правда" и рассказал о том, кто такие русские

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Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков признался в том, что является националистом, однако в плане народолюбия, а не со стороны нацизма. По словам мужчины, он очень любит своих соотечественников, даже больше всех народов мира вместе взятых, но при этом признает такое право и за другими национальностями.

"Под русской нацией я понимаю великороссов, малороссов, белорусов и все коренные народы России - татар, сибирских татар, якутов, бурятов, дагестанцев и даже в какой-то степени чеченцев", - пояснил Квачков.

При этом он подчеркнул, что его вызывают возмущение призывы "хватит кормить Кавказ".

"Это совершенно антирусский, антироссийский и подлый лозунг. Кавказ - российский", - заявил полковник.

Сайт kp.ru писал о том, что экс-сотрудник ГРУ совсем недавно покинул тюрьму, в которой провел более 12 лет. Он вышел на свободу досрочно, благодаря закону о переводе статьи об экстремизме в раздел административных правонарушений.

Смотрите видеотрансляцию выступления Владимира Квачков на сайте "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU