ЕС призвал Индию и Пакистан к максимальной сдержанности

СЕГОДНЯ 15:33 2019-02-26T15:33:29+03:00

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Европейский Союз высказал обеспокоенность происходящими событиями и призывал Индию и Пакистан проявлять сдержанность, не допускать эскалации напряженности. Об этом сообщила представитель дипслужбы Майя Косьянчич на брифинге во вторник, 26 февраля.

«Мы пристально следим за развитием событий в отношениях между Индией и Пакистаном, остаемся в контакте с обеими странами. И мы придерживаемся позиции о том, чтобы все проявляли максимальную сдержанность для недопущения дальнейшей эскалации напряженности», - заявила Майя Косьянчич.

Ранее стало известно о том, что во вторник, 26 февраля, около 03:00 ночи по местному времени 2 индийских истребителя нанесли удар по лагерю группировки «Джаиш-е-Мухаммад», полностью его уничтожив. Известно, что самолеты сбросили управляемые бомбы весом по 1 тонне каждая. Однако не уточняется, где упали бомбы: в пакистанской части Кашмира или в индийской.

Сайт kp.ru сообщал, что первый замминистра иностранных дел Индии Виджай Гокхале заявил, что индийские ВВС получили информацию о том, что террористическая группировка «Джаиш-е-Мухаммад» готовила новые атаки смертников в стране, что и стало причиной нападения военных по тренировочному лагерю террористов в Пакистане.

Напомним сайт kp.ru писал о том, что накануне пять человек погибли при столкновении военных с боевиками в Индии. Перестрелка на границе с Пакистаном длилась около 11 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU