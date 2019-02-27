Росстат назвал основную причину смертности женщин в России

СЕГОДНЯ 10:29 2019-02-27T10:29:43+03:00

В 2017 год в России умерли 82,6 тысячи женщин трудоспособного возраста Фото: Алексей ФОКИН

Оказалось, что представительницы прекрасного пола чаще всего умирают из-за новообразований

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Основной причиной смертности трудоспособных женщин в России являются новообразования. Сюда относятся как злокачественные, так и доброкачественные опухоли органов и тканей.

Согласно данным Росстата, только в 2017 году из-за новообразований умерли 19,6 тысячи женщин в возрасте от 16 до 54 лет. Второй же главной причиной смертности россиянок стали болезни системы кровообращения - в результате них скончались 18,9 тысячи женщин. Следом идут внешние причины, к которым относятся аварии, несчастные случаи и нападения (15,8 тыс.).

Кроме того, в этот список попали болезни органов пищеварения (9,2 тыс.), инфекционные и паразитарные заболевания (8,1 тыс.), а также проблемы с органами дыхания (более 2,5 тыс.). Всего же в 2017 году скончались 82,6 тысячи женщин трудоспособного возраста, передает телеканал RT.

Ранее сайт kp.ru публиковал также список основных причин смертности российских мужчин. На первом месте оказались проблемы с системой кровообращения.

ИСТОЧНИК KP.RU