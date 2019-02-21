Росстат назвал основную причину смертности мужчин в России
Росстат подсчитал все случаи мужской смертности в стране в 2017 году и выявил причины, которые чаще всего приводят к гибели. Оказалось, что основное заболевание, которое губит сильную половину человечества – это проблемы с системой кровообращения. Отчет оказался в распоряжении телеканала RT.
В целом от данных проблем скончалось около 102 тыс. человек трудоспособного возраста. Речь идет о мужчинах от 16 до 59 лет. Это связанные с сердечно-сосудистой системой: инфаркты, инсульты и тд.
Чуть меньше, но все же огромное количество, гибнет от внешних причин. Это аварии, несчастные случаи, драки - 86,9 тыс. человек. Рак и другие новообразования унесли жизни 42 тыс. представителей сильной половины человечества.
Серьезные проблемы с пищеварением забирают жизнь у 26 тыс. мужчин, а инфекционные и паразитарные заболевания у 20 тыс. человек. От болезней органов дыхания скончалось 12 тыс.
Всего же за год умерли 317,5 тыс. мужчин, которые находились в трудоспособном возрасте.
По версии Минздрава возглавляю рейтинг причин смертности мужского населения проблемы с алкоголем. Вероника Скворцова заявила, что 70% российских мужчин трудоспособного возраста гибнут именно от этого, пишет газета «Известия».
Кстати, за 11 месяцев 2018 года смертность в России превысила рождаемость на 193 тысяч человек, заявила Татьяна Голикова на сессии Гайдаровского форума. При этом, по словам вице-премьера, естественная убыль населения России может смениться приростом в 2023-2024 годах.
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ИСТОЧНИК KP.RU