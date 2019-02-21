Росстат назвал основную причину смертности мужчин в России

СЕГОДНЯ 12:04 2019-02-21T12:33:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Росстат подсчитал все случаи мужской смертности в стране в 2017 году и выявил причины, которые чаще всего приводят к гибели. Оказалось, что основное заболевание, которое губит сильную половину человечества – это проблемы с системой кровообращения. Отчет оказался в распоряжении телеканала RT.

В целом от данных проблем скончалось около 102 тыс. человек трудоспособного возраста. Речь идет о мужчинах от 16 до 59 лет. Это связанные с сердечно-сосудистой системой: инфаркты, инсульты и тд.

Чуть меньше, но все же огромное количество, гибнет от внешних причин. Это аварии, несчастные случаи, драки - 86,9 тыс. человек. Рак и другие новообразования унесли жизни 42 тыс. представителей сильной половины человечества.

Серьезные проблемы с пищеварением забирают жизнь у 26 тыс. мужчин, а инфекционные и паразитарные заболевания у 20 тыс. человек. От болезней органов дыхания скончалось 12 тыс.

Всего же за год умерли 317,5 тыс. мужчин, которые находились в трудоспособном возрасте.

По версии Минздрава возглавляю рейтинг причин смертности мужского населения проблемы с алкоголем. Вероника Скворцова заявила, что 70% российских мужчин трудоспособного возраста гибнут именно от этого, пишет газета «Известия».

Кстати, за 11 месяцев 2018 года смертность в России превысила рождаемость на 193 тысяч человек, заявила Татьяна Голикова на сессии Гайдаровского форума. При этом, по словам вице-премьера, естественная убыль населения России может смениться приростом в 2023-2024 годах.

Минздрав придумал, как увеличить продолжительность жизни россиян.Обсуждаем главные утренние новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым

ИСТОЧНИК KP.RU