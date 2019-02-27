2019-02-27T10:57:14+03:00
В мире

С мая в Венеции въезд в исторический центр города будет платным

Первоначально власти планируют взимать с туристов по 3 евро
Марина ВЕНЦОВА
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С мая в Венеции въезд в исторический центр города будет платнымС мая в Венеции въезд в исторический центр города будет платнымФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Коммунальный совет Венеции на вечернем заседании 26 февраля одобрил постановление о введении с 1 мая въездной платы за посещение исторической часть города, которая пользуется особой популярностью у туристов. Об этом сообщил член совета Джованни Джусто.

"Эта мера призвана поощрить развитие цивилизованного туризма в нашем городе. Хочу обратить внимание на то, что мы приняли ее в экспериментальном порядке. Первого мая въездная плата будет введена, а затем как минимум в течение года мы будем внимательно следить за результатами этого эксперимента. Если он докажет эффективность данной меры, мы пойдем дальше и введем дифференцированную плату", - приводит его слова агентство РИА Новости.

По словам советника, введение данного сбора было заложено еще в правительственном законопроекте о государственном бюджете Италии на 2019 год, который был принят парламентом в декабре прошлого года. Собранные деньги, как отметил Джусто, будут направлены на поддержание чистоты в Венеции. Член коммунального совета уточнил, что сумма "налога" не должна превышать 10 евро с одного человека.

Как в декабре прошлого года сообщал сайт kp.ru, Венеция внесла поправку в закон о бюджете, которая предусматривает оплату «входного билета» в древний город. Теперь туристы в зависимости от сезона должны за посещение города платить от 2,5 до 10 евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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