2019-02-27T13:06:11+03:00
Политика

Песков: Из Европы и США регулярно проводятся кибератаки против РФ

Представитель Кремля отметил, что сайт президента также подвергался нападениям
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Интернет-страницы различных российских структур, в том числе сайт президента, регулярно подвергаются кибератакам из Европы и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В целом с территории США постоянно на различные российские организации, [против] юридических и физических лиц организуется огромное количество кибератак. Это данность, в которой мы живем", - заявил Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что не знает, насколько достоверны сведения о кибероперации американских вооруженных сил, про которые написали американские СМИ, однако отметил, что подобные нападения организуются на постоянной основе.

"Мы смотрим на тех, кто атакует, например, интернет-сайт президента - там из Европы, из Северной Америки и так далее идет огромное количество атак на постоянной основе", - добавил Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министр гражданской авиации Непала погиб при крушении вертолета
Писатель Евгений Водолазкин стал лауреатом премии Александра Солженицына
Трамп назвал «очень полезные» страны в вопросе денуклеаризации КНДР
Россия и Сирия призвали США вывести войска с сирийской территории
Путин поручил снизить ипотечную ставку до 8% годовых
Три человека погибли при столкновении поезда и грузовика в Нью-Йорке
Шойгу: действия НАТО вынуждают Россию наращивать боевой потенциал
В Кремле крайне обеспокоены ситуацией в отношения Индии и Пакистана
В МИД Индии сообщили подробности воздушного боя над Кашмиром
Путин не планирует встречаться с вице-президентом Венесуэлы
Войска на юге РФ укрепят двумя новыми полками и одним ракетным дивизионом
Землю на четыре дня захватит сильнейшая магнитная буря
Конгресс США опубликовал проект новых антироссийских санкций
В банках пожаловались на проблемы со сбором биометрических данных россиян
Кобылкин: Заявка РФ на расширение арктического шельфа была высоко оценена экспертами ООН