Песков: Из Европы и США регулярно проводятся кибератаки против РФ

СЕГОДНЯ 13:06 2019-02-27T13:06:11+03:00

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Интернет-страницы различных российских структур, в том числе сайт президента, регулярно подвергаются кибератакам из Европы и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В целом с территории США постоянно на различные российские организации, [против] юридических и физических лиц организуется огромное количество кибератак. Это данность, в которой мы живем", - заявил Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что не знает, насколько достоверны сведения о кибероперации американских вооруженных сил, про которые написали американские СМИ, однако отметил, что подобные нападения организуются на постоянной основе.

"Мы смотрим на тех, кто атакует, например, интернет-сайт президента - там из Европы, из Северной Америки и так далее идет огромное количество атак на постоянной основе", - добавил Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU