WP рассказала о кибератаке спецслужб США на Россию

СЕГОДНЯ 01:23 2019-02-27T01:47:28+03:00

По данным газеты, «наступательную» операцию против Москвы американцы провели в период выборов в конгресс

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Во вторник, 26 февраля, стало известно, что осенью прошлого года американские спецслужбы провели кибератаку на Россию. О «наступательной» операции киберкомандования Вооруженных сил Соедиенных Штатов рассказала со ссылкой на анонимные источники газета The Washington Post.

Собеседники издания утверждают, что в период выборов в конгресс спецслужбы США отключили петербургское «Агентство интернет-исследований» от интернета, дабы «помешать русским развернуть кампанию по дезинформации, которая бы поставила под сомнение результаты выборов».

«В частности, наша цель частично заключалась в том, чтобы «бросить им крученый мяч», посеять противоречия и ввести в замешательство», - уточнил один из источников газеты.

Отмечается, что это была первая подобная «операция» американского киберкомандования против Москвы, и Пентагон заявил, что она была проведена успешно. По данным WP, кибербезопасность ноябрьских выборов в конгресс обеспечивали сразу несколько американских ведомств: госдепартамент, ФБР, министерство внутренней безопасности (МВБ), Минюст и Агентство национальной безопасности (АНБ), а руководил этой деятельностью директор АНБ и глава Киберкомандования ВС США генерал-лейтенант Пол Накасоне.

Напомним, в США до сих пор продолжается расследование приписываемого России «вмешательства» в выборы главы государства 2016 года, его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Ранее сайт kp.ru уже писал, что поиски «руки Москвы» влетели Вашингтону в копеечку. Между тем, никаких доказательств вымышленных попыток России повлиять на исход президентских выборов в США так и не было найдено.

Кстати, американские СМИ еще год назад выяснили, что расследование мнимого «российского вмешательства» началось с пьяной болтовни в баре.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/612198" frameborder="0"></iframe> Комментатор CNN назвал историю с «вмешательством» России «бургером ни с чем».Американский политический комментатор и ведущий CNN Вэн Джонс проговорился

ИСТОЧНИК KP.RU