Встреча Трампа и Ким Чен Ына завершилась ужином

СЕГОДНЯ 16:37 2019-02-27T16:37:29+03:00

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В среду, 27 февраля, 40-минутная встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во вьетнамском Ханое завершилась ужином.

Как стало известно, после того как политики проведи кратную беседу в формате «один на один», они перешли к рабочему ужину. При этом к ним присоединились представители делегаций: в частности, за столом присутствовали госсекретарь США Майк Помпео и шеф аппарата Белого дома Мик Малвейни.

Общаясь с журналистами, Трамп заметил, что ужин не продлится долго, так как у него и Ким Чен Ына «завтра будет загруженный день». Также глава Соединенных Штатов выразил надежду на то, что второй саммит США - КНДР, который проходит 27-28 февраля в Ханое, в итоге приведет к «чудесной ситуации».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 27 февраля, президент США и северокорейский лидер начали двухдневную встречу в столице Вьетнама - городе Ханое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694400" frameborder="0"></iframe> Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились после июньского саммита.

ИСТОЧНИК KP.RU