Встреча Трампа и Ким Чен Ына завершилась ужином
В среду, 27 февраля, 40-минутная встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во вьетнамском Ханое завершилась ужином.
Как стало известно, после того как политики проведи кратную беседу в формате «один на один», они перешли к рабочему ужину. При этом к ним присоединились представители делегаций: в частности, за столом присутствовали госсекретарь США Майк Помпео и шеф аппарата Белого дома Мик Малвейни.
Общаясь с журналистами, Трамп заметил, что ужин не продлится долго, так как у него и Ким Чен Ына «завтра будет загруженный день». Также глава Соединенных Штатов выразил надежду на то, что второй саммит США - КНДР, который проходит 27-28 февраля в Ханое, в итоге приведет к «чудесной ситуации».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 27 февраля, президент США и северокорейский лидер начали двухдневную встречу в столице Вьетнама - городе Ханое.
Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились после июньского саммита.
ИСТОЧНИК KP.RU