2019-02-27T16:37:29+03:00
В мире

Встреча Трампа и Ким Чен Ына завершилась ужином

Как ожидается, основная часть саммита США - КНДР пройдет в четверг, 28 февраля [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд ТрампЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду, 27 февраля, 40-минутная встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во вьетнамском Ханое завершилась ужином.

Как стало известно, после того как политики проведи кратную беседу в формате «один на один», они перешли к рабочему ужину. При этом к ним присоединились представители делегаций: в частности, за столом присутствовали госсекретарь США Майк Помпео и шеф аппарата Белого дома Мик Малвейни.

Общаясь с журналистами, Трамп заметил, что ужин не продлится долго, так как у него и Ким Чен Ына «завтра будет загруженный день». Также глава Соединенных Штатов выразил надежду на то, что второй саммит США - КНДР, который проходит 27-28 февраля в Ханое, в итоге приведет к «чудесной ситуации».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 27 февраля, президент США и северокорейский лидер начали двухдневную встречу в столице Вьетнама - городе Ханое.

Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились после июньского саммита.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неизвестный сообщил о «минировании» аэропорта «Киев»
Археологи обнаружили древнеегипетскую мастерскую, где изготавливались сфинксы и обелиски
Инфляция в России пятую неделю подряд остается на уровне 0,1%
Трамп: журналисты готовы были заплатить за возможность услышать диалог тет-а-тет с Ким Чен Ыном
Российские военные впервые с 2014 года посоревнуются с американскими коллегами
Зеленский встретился с посланником Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером
МИД Венесуэлы призвал к организации встречи Трампа и Мадуро
Момент уничтожения самолета ВВС Индии пакистанскими военными запечатлен на видео
Путин и Нетаньяху обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Венесуэла обсуждает с ЕС вопрос проведения платежей в условиях санкций
Синоптики прогнозируют магнитную бурю в Москве
«Земские» доктора и учителя будут получать полную сумму «подъемных»
Лавров выразил надежду на деэскалацию ситуации между Индией и Пакистаном
Песков: публикации о контрабанде запчастей для военной техники из РФ на Украину абсурдны
Трамп пообещал помочь КНДР реализовать ее «безграничный экономический потенциал»
"Спартак" расследует появление на его сайте публикации, оскорбляющей фанатов
Умер Энди Андерсон - бывший барабанщик группы The Cure
Греция изучает варианты прохождения «Турецкого потока» по территории страны