В Ханое началась встреча Трампа и Ким Чен Ына
Во вьетнамской столице началась долгожданная встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына.
Напомним, что первый саммит США-КНДР состоялся еще в июне прошлого года в Сингапуре. Тогда после продолжительного обмена колкими замечаниями политики все же смогли начать диалог. В результате Пхеньян пообещал провести денуклеаризацию, а в Вашингтоне заверили, что обеспечат безопасность своих новых партнеров.
Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились после июньского саммита.
Саммит в Ханое станет вторым по счету. Ожидается, что в этот раз Трамп и Ким Чен Ын договорятся об очередном прорыве в процессе уничтожения ядерного оружия.
Рукопожатие Трампа и Ким Чен Ына на встрече в Ханое.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее американский лидер уже пообещал сделать Северную Корею, такой же "процветающей" страной как Вьетнам, но лишь при условии полной денуклеаризации. В России также рассчитывают на то, что стороны смогут закрепить уже достигнутый результат итоговым соглашением.
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Белый дом: Встреча Трампа с Ким Чен Ыном тет-а-тет продлится не более 20 минут
Первая встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном «один на один» в Ханое запланирована на среду, 27 февраля.
Беседа глав двух государств будет сравнительно недолгой, не более 20 минут. По программе мероприятий с участием хозяина Белого дома, она должна начаться в 18:40 по вьетнамскому времени (14:40 мск) и продлиться до ужина в честь высоких гостей (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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