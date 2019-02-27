2019-02-27T15:20:05+03:00
В мире

В Ханое началась встреча Трампа и Ким Чен Ына

Организованный во вьетнамской столице саммит США-КНДР затянется на два дня [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дональд Трамп и Ким Чен Ын перед началом переговоров.Дональд Трамп и Ким Чен Ын перед началом переговоров.Фото: REUTERS
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Во вьетнамской столице началась долгожданная встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына.

Напомним, что первый саммит США-КНДР состоялся еще в июне прошлого года в Сингапуре. Тогда после продолжительного обмена колкими замечаниями политики все же смогли начать диалог. В результате Пхеньян пообещал провести денуклеаризацию, а в Вашингтоне заверили, что обеспечат безопасность своих новых партнеров.

Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились после июньского саммита.

Саммит в Ханое станет вторым по счету. Ожидается, что в этот раз Трамп и Ким Чен Ын договорятся об очередном прорыве в процессе уничтожения ядерного оружия.

Рукопожатие Трампа и Ким Чен Ына на встрече в Ханое.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее американский лидер уже пообещал сделать Северную Корею, такой же "процветающей" страной как Вьетнам, но лишь при условии полной денуклеаризации. В России также рассчитывают на то, что стороны смогут закрепить уже достигнутый результат итоговым соглашением.

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Белый дом: Встреча Трампа с Ким Чен Ыном тет-а-тет продлится не более 20 минут

Первая встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном «один на один» в Ханое запланирована на среду, 27 февраля.

Беседа глав двух государств будет сравнительно недолгой, не более 20 минут. По программе мероприятий с участием хозяина Белого дома, она должна начаться в 18:40 по вьетнамскому времени (14:40 мск) и продлиться до ужина в честь высоких гостей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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