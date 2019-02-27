В Словакии 13-летний школьник выстрелил в одноклассника из пистолета

СЕГОДНЯ 18:25 2019-02-27T18:25:33+03:00

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В среду, 27 февраля, стало известно о стрельбе в средней школе в словацком городе Спишска-Нова-Вес. Как выяснилось, один из учеников выстрелил в своего одноклассника из пистолета. Причем стрелял он в голову. В результате второй школьник получил серьезное ранение и был срочно доставлен в местную больницу. Кстати, обоим ученикам всего по 13 лет.

Что касается причин случившегося, то, как выяснилось, все началось с обычной ссоры. Только вот в какой-то момент словесная перепалка переросла в стрельбу, сообщает Словацкое радио.

В настоящее время инцидент расследует полиция. В частности, правоохранители пытаются выяснить, как несовершеннолетний получил оружие и каким образом пронес его в школу.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно стрельба произошла в школе в американском штате Нью-Мексико. Правда, тогда обошлось без пострадавших, а стрелок был оперативно задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU