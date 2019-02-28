В Сети пользователи высмеивают очередную выходку Порошенко

СЕГОДНЯ 03:10 2019-02-28T03:16:11+03:00

Президент Украины на встрече с избирателями сорвал с одной девушки шапку [видео]

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Президента Украины Петра Порошенко снова активно обсуждают в Сети из-за очередной хамской выходки по отношению к избирателям. На этот раз глава государства со злостью сорвал с головы девушки шапку.

Видео этого момента в YouTube опубликовала украинская журналистка Татьяна Высоцкая. По ее данным, запись была сделана 27 февраля во время визита Порошенко в Запорожье.

Порошенко от злости сорвал шапку с головы девушки.Президент Украины разозлился из-за заданного вопроса

На кадрах видно, что молодая женщина стоит перед президентом, который пожимает людям руки. Украинка задает вопрос, который трудно разобрать из-за громкой музыки. Порошенко реагирует агрессивно, срывая шапку с головы девушки. Та в ответ бьет его по руке.

В Сети на Порошенко посыпались насмешки

"Это все провокация. Видео смонтировано задом наперед. Очевидно, что Петр Алексеевич как заботливый отец не снимает, а надевает на девушку ту шапку!" - пошутил yjcjhju13.

"Просто Петр суеверный. Есть такая традиция в Украине, если сорвать с человека шапку - станешь президентом ", - предположил Ярослав Ясинський.

"Подумаешь, шапку сорвал. А мог бы и шашкой рубануть", – написала Елена Лукаш.

Пользователи с острым слухом разобрали, что девушка спросила, за что власти преследуют журналиста Анатолия Шария.

"За что преследуете Анатолия Шария?" - эта фраза Петрухе уже снится в кошмарах каждую ночь ))) " , - пишет пользователь Nikolas Cage.

"Так это еще ничего, он телефоны выбивал после вопросов про Шария, ведет себя как настоящий гопник", - напомнил Дмитрий Хоменко.

Напомним, Порошенко в январе во время визита в Житомирскую область на встрече с избирателями попытался выбить смартфон из рук гражданина, который попросил президента ответить на один вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU