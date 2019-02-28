Конгрессмены США хотят узнать о доходах президента России

СЕГОДНЯ 06:16 2019-02-28T06:22:16+03:00

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Американские законодатели решили потребовать от разведслужб США раскрыть данные о доходах и имуществе президента России Владимира Путина. Соответствующий законопроект подготовили подготовили члены Палаты представителей Вал Деминг и Элиза Стефаник.

Как сообщает телекомпания ABC, члены комитета Палаты представителей по разведке назвали документ "Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина". Свою инициативу они объяснили якобы имевшими место попытками России подорвать американскую демократию.

Стефаник заявила, что Москва "стремится ослабить демократии во всем мире, укрепляя их политический контроль неэтичными средствами".

"Пришло время дать ответ и защитить нашу демократию", - подчеркнул Деминг.

Как писал сайт kp.ru, спецпрокурор США Роберт Мюллер выясняет, помогала ли Россия Дональду Трампу обойти Хиллари Клинтон на выборах и стать президентом, с мая 2017 года. С 1 октября 2017 года по 31 марта 2018 года на расследование было потрачено 4 миллиона 506 тысяч 624 доллара.

В Москве неоднократно опровергали бездоказательные обвинения Вашингтона в попытках повлиять на исход президентских выборов в США.

ИСТОЧНИК KP.RU