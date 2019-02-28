В Ханое проходит второй день саммита США-КНДР

СЕГОДНЯ 06:38 2019-02-28T06:42:30+03:00

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Второй день американо-северокорейского саммита начался в четверг в столице Вьетнама Ханое. Президент США Дональд Трамп и глава Северной Кореи Ким Чен Ын провели встречу тет-а-тет.

Беседа лидеров стран проходила в присутсвии переводчиков на стеклянной террасе на территории старейшей гостиницы Ханоя Sofitel Legend Metropol. Разговор длился более получаса.

После него главы государств прогулялись по саду, где встретились с госсекретарем США Майклом Помпео и заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. Представители Соединенных Шатаов и Северной Кореи обменялись рукопожатиями и вместе проследовали в зал ресторана Le Club Bar, передает ТАСС.

Сейчас руководители стран присоединились к своим делегациям и приступили к переговорам в расширенном составе. Обсуждение продлится несколько часов.

Как писал сайт kp.ru, 27 февраля в Ханое начался второй саммит на высшем уровне США-КНДР. Ким Чен Ын прибыл в Ханой еще во вторник на своем бронепоезде и остановился в президентском пентхаусе отеля Melia Hanoi.

Следом за ним во Вьетнам прилетел и Дональд Трамп. Перед началом переговоров американский лидер пообещал сделать КНДР процветающей страной при условии, что она проведет полную денуклеаризацию.

ИСТОЧНИК KP.RU