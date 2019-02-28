В Минтруде опровергли информацию о массовых увольнениях весной

СЕГОДНЯ 09:08 2019-02-28T09:08:59+03:00

По словам представителей Минтруда, работодатели должны сообщать о сокращении работников за два месяца до начала увольнений Фото: Анастасия Осипова

Ранее сообщалось, что в ближайшее время будут сокращены 115 тыс. россиян

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В Министерстве труда опровергли информацию о массовых увольнениях, грядущих в России в марте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Утверждения СМИ о том, что прогнозируются массовые увольнения, не соответствуют действительности. В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная", - заявили в министерстве. По словам представителей Минтруда, работодатели должны сообщать о сокращении работников за два месяца до начала увольнений.

В случае реорганизации или реструктуризации организации уволенные работники займут новые рабочие места. В случае изменения в компании ситуации из-за заключения новых сделок или погашения долгов организации понадобится сохранить персонал или даже привлечь новый, добавили в ведомстве.

Ранее сайт kp.ru сообщал о сокращениях, грядущих в марте в ряде регионов России. В материале отмечалось, что в начале этой весны работу могут потерять 115 тысяч россиян, причем сокращения сильнее всего затронут сферы автомобилестроения, транспорта и финансов.

ИСТОЧНИК KP.RU