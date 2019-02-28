СМИ: индийские военные ответили огнем на обстрел со стороны пакистанского Кашмира

СЕГОДНЯ 09:48 2019-02-28T09:48:37+03:00

Сведений о пострадавших в результате инцидента пока нет

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Артиллерия индийской армии ответила огнем на обстрел территории страны со стороны пакистанского Кашмира. Перестрелка продолжалась в течение часа, сообщает агентство ANI.

"Примерно в шесть утра по местному времени (03:30 мск) Пакистан инициировал ничем не спровоцированное нарушение режима прекращения огня, открыв огонь из минометов и стрелкового оружия вдоль сектора Кришна Гхати", - сообщает газета India Today со ссылкой на представителя вооруженных сил Индии подполковника Девендера Ананда.

Информации о пострадавших в результате инцидента нет. Из-за напряженности в регионе власти Индии закрыли все учебные заведения в пределах пяти километров на линии контроля.

Ранее сайт kp.ru сообщал о воздушном бое между самолетами ВВС Индии и Пакистана. Как сообщила пресс-служба индийских вооруженных сил, в ходе столкновения ими был потерян один истребитель МиГ-21, причем индийским пилотам удалось сбить один пакистанский самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU