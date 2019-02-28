2019-02-28T08:09:19+03:00
В мире

Пакистан обстрелял ряд населенных пунктов в индийском Кашмире

Сообщается, что индийским военным удалось отразить обстрел
Александр ДЖУМАЕВ
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Индо-пакистанские отношения ухудшились в феврале этого годаИндо-пакистанские отношения ухудшились в феврале этого годаФото: REUTERS
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Утром в четверг, 28 февраля, армия Пакистана обстреляла ряд населенных пунктов в индийском штате Джамму и Кашмир. По предварительным данным, инцидент произошел в районе 06:00 по местному времени (03:30 мск) в округе Пунч.

Как сообщает агентство Asian News International, индийской армии удалось отразить нападение. Данных о пострадавших и погибших по состоянию на настоящий момент нет.

Отношения между Индией и Пакистаном ухудшились после нападения боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на колонну индийских военных. Тогда жертвами теракта стали 45 человек.

В ответ на этот теракт индийские ВВС нанесли удар по лагерю этой группировки, расположенному на подконтрольной Пакистану территории Кашмира; Пакистан также атаковал военные объекты в индийском Кашмире. Между пилотами двух государств также состоялся воздушный бой; по имеющимся данным, Индия потеряла один истребитель МиГ-21 и вертолет, причем индийским пилотам удалось сбить один пакистанский самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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