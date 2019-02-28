СЕГОДНЯ 15:30 2019-02-28T15:50:55+03:00

Верховная Рада заявила о расследовании хищениях в украинской армии и причастности к ним окружения Порошенко Фото: REUTERS

Ранее в местных СМИ появились материалы, подтверждающие причастность представителей власти к кражам в оборонном комплексе страны

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Верховная Рада Украины поручила парламентской комиссии провести расследование по материалам местных СМИ о хищениях в армии и причастности к ним окружения действующего президента Петра Порошенко.

Ранее команда журналистских расследований Bihus.info обнародовали материал о масштабных хищениях в оборонном комплексе Украины. Сообщалось, что к ним причастны высокопоставленные должностные лица страны. Также журналисты заявили, что действующий президент Украины Пётр Порошенко причастен к схеме хищений в оборонном комплексе страны во время войны на Донбассе.

После публикации скандального материала кандидат в президенты Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко потребовал создать в Верховной раде следственную комиссию. Политик заявил, что "за это Порошенко нужно расстрелять, если это правда", сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале января полковник запаса ВСУ Святослав Стеценко заявил о недееспособности украинской армии. По его мнению, "Киев готов защищать свои территории только на словах".

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ИСТОЧНИК KP.RU