Умер Владислав Федосеев- сценарист фильма "Земля Санникова"
В возрасте 83 лет умер Владислав Федосеев
Изменить размер текста:
Советский сценарист и член Союза кинематографистов РФ Владислав Федосеев умер на 84-м году жизни.
- 27 февраля 2019 года ушел из жизни сценарист, драматург, член Союза кинематографистов РФ Федосеев Владислав Александрович. - прокомментировали в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.
Прощание со сценаристом знаменитого советского фильма "Земля Санникова" пройдет 1 марта в 14:00 в Николо-Архангельском крематории.
ИСТОЧНИК KP.RU