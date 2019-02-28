2019-02-28T16:01:49+03:00
Общество

Умер Владислав Федосеев- сценарист фильма "Земля Санникова"

В возрасте 83 лет умер Владислав Федосеев
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Советский сценарист и член Союза кинематографистов РФ Владислав Федосеев умер на 84-м году жизни.

- 27 февраля 2019 года ушел из жизни сценарист, драматург, член Союза кинематографистов РФ Федосеев Владислав Александрович. - прокомментировали в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.

Прощание со сценаристом знаменитого советского фильма "Земля Санникова" пройдет 1 марта в 14:00 в Николо-Архангельском крематории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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