В Совфеде назвали истинную цель подписанного Киевом протокола по вылову рыбы в Азовском море

СЕГОДНЯ 17:09 2019-02-28T17:09:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Украина в одностороннем порядке подписала протокол о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море. Нормы распределены неравномерно: Киев оставляет за собой норму вылова бычка в объеме 9 тысяч тонн, для РФ - 6 тонн.

В документе оговорены условия возвращения задержанных рыбаков на родину – это поспособствует усилению безопасности. Многие эксперты видят в данном документе подготовку к очередным провокациям в Азовском море. В Совете Федерации предостерегли Киев от таких шагов.

- Эта бумажка, цена ей ноль рублей ноль копеек украинские власти могут, что угодно написать. Вопросы квот должны регулироваться совместно, так как Азовское море – это внутренние воды двух государств. Сила документа нулевая и подписали его с единственной целью - опять обострить наши отношения и привлечь внимание мировой общественности. Надо помнить, что Россия может дать достойный ответ, комментирует ФАН первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса заявил, что Киев совместно с НАТО готовит провокацию в Керченском проливе.

ИСТОЧНИК KP.RU