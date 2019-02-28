СЕГОДНЯ 17:35 2019-02-28T17:42:44+03:00

Трамп заявил о вере в невиновность Ына в гибели американского студента Фото: REUTERS

Президент США подчеркнул, что лидер Северной Кореи не знал о случившемся инциденте

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Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что он поверил на слово лидеру КНДР Ким Чен Ыну, когда тот заявил, что не несет ответственности за гибель американского студента Отто Вомбиера в 2017 году после заключения в Северной Корее.

- Ким говорит мне, что он не знал об этом , и я поверю ему на слово, - отметил американский глава.

Американец Отто Вомбиер скончался в июне 2017 года в США. Ранее, в марте 2016 года, он был приговорен к 15 годам заключения по обвинению в попытке "подорвать единство корейского народа". Вомбиер пытался сорвать политический плакат со стены в местной гостинице.

Позже, в июне 2017 года, власти Северной Кореи решили освободить 22-летнего американского студента. Вомбиера перевозили в родной штат Огайо из КНДР в состоянии комы, и позднее он умер, сообщает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что семья умершего после корейской тюрьмы студента из США требует от КНДР $1 млрд. Родители Отто Вомбиера оценили свои душевные муки в дополнительные $46 млн.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694586" frameborder="0"></iframe> Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.

ИСТОЧНИК KP.RU