2019-02-28T17:42:44+03:00
В мире

Трамп заявил о вере в невиновность Ына в гибели американского студента

Президент США подчеркнул, что лидер Северной Кореи не знал о случившемся инциденте
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Трамп заявил о вере в невиновность Ына в гибели американского студентаТрамп заявил о вере в невиновность Ына в гибели американского студентаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что он поверил на слово лидеру КНДР Ким Чен Ыну, когда тот заявил, что не несет ответственности за гибель американского студента Отто Вомбиера в 2017 году после заключения в Северной Корее.

- Ким говорит мне, что он не знал об этом , и я поверю ему на слово, - отметил американский глава.

Американец Отто Вомбиер скончался в июне 2017 года в США. Ранее, в марте 2016 года, он был приговорен к 15 годам заключения по обвинению в попытке "подорвать единство корейского народа". Вомбиер пытался сорвать политический плакат со стены в местной гостинице.

Позже, в июне 2017 года, власти Северной Кореи решили освободить 22-летнего американского студента. Вомбиера перевозили в родной штат Огайо из КНДР в состоянии комы, и позднее он умер, сообщает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что семья умершего после корейской тюрьмы студента из США требует от КНДР $1 млрд. Родители Отто Вомбиера оценили свои душевные муки в дополнительные $46 млн.

Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Захарова: Доклад Мюллера не следует комментировать как фактор российско-американских отношений
Манчестер Юнайтед одолел Кристал Пэлас в 28 туре АПЛ
В Шереметьево возвращается самолет, вылетавший в Варшаву
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем сделали из выигранных "Оскаров" ночники
Захарова: действия ВС Пакистана и Индии создают опасность военного столкновения
В Совфеде назвали истинную цель подписанного Киевом протокола по вылову рыбы в Азовском море
Медведев заявил о том, что неработающие пенсионеры получат дополнительные выплаты до 1 июля
Пакистан вновь нарушил режим прекращения огня
Пакистан готов освободить взятого в плен индийского пилота
Захарова: действия США по Венесуэле ведут к катастрофическим последствиям
Умер Владислав Федосеев- сценарист фильма "Земля Санникова"
После телефонного разговора с Трампом Абэ готов встретиться с Ким Чен Ыном
Верховная Рада заявила о расследовании хищениях в украинской армии и причастности к ним окружения Порошенко
Два человека погибли при крушении в Подмосковье легкомоторного самолета
Путин заявил о стабилизации военной ситуации в Сирии
Путин: необходимо повысить требования к сдаче ПДД
Лавров: Россия готова предоставить площадку для переговоров Индии и Пакистана
Грузовое судно протаранило автомобильный мост в Корее
Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте Майкла Калви