Трамп заявил о вере в невиновность Ына в гибели американского студента
Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что он поверил на слово лидеру КНДР Ким Чен Ыну, когда тот заявил, что не несет ответственности за гибель американского студента Отто Вомбиера в 2017 году после заключения в Северной Корее.
- Ким говорит мне, что он не знал об этом , и я поверю ему на слово, - отметил американский глава.
Американец Отто Вомбиер скончался в июне 2017 года в США. Ранее, в марте 2016 года, он был приговорен к 15 годам заключения по обвинению в попытке "подорвать единство корейского народа". Вомбиер пытался сорвать политический плакат со стены в местной гостинице.
Позже, в июне 2017 года, власти Северной Кореи решили освободить 22-летнего американского студента. Вомбиера перевозили в родной штат Огайо из КНДР в состоянии комы, и позднее он умер, сообщает "Интерфакс".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что семья умершего после корейской тюрьмы студента из США требует от КНДР $1 млрд. Родители Отто Вомбиера оценили свои душевные муки в дополнительные $46 млн.
Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.
ИСТОЧНИК KP.RU