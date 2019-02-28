"Нафтогаз" начал взыскивать долг с "Газпрома" в Люксембурге

СЕГОДНЯ 18:23 2019-02-28T18:55:23+03:00

Ранее украинская компания выступила с аналогичным заявлением в судах в США, Нидерландах, Великобритании и Швейцарии

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Компания «Нафтогаз Украины» заявила о начале процесса принудительного взыскания долга с российской компанией "Газпром" в Люксембурге. Это произошло спустя год после того, как Стокгольмский арбитраж присудил "Нафтогазу" победу в споре с «Газпромом». Общая сумма долга составляет 2, 56 миллиарда долларов. Об этом "Нафтогаз" сообщил в Facebook.

- Газпром» должен уплатить нам $4,6 млрд компенсации по транзитному контракту, - подчеркнули в пресс - службе украинской компании и отметили, что что газ на сумму 2,1 миллиарда долларов был получен.

Ранее старт аналогичным процедурам "Нафтогаз" дал в судах в США, Нидерландах, Великобритании и Швейцарии.

К слову, в ближайшее время аналогичные процессы могут начаться и в других странах, как прокомментировали в компании. Также в "Нафтогазе" отметили, что «международная судебная система неторопливая, но определенная».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте прошлого года «Газпром» и «Нафтогаз» провели переговоры по расторжению газовых контрактов. В ходе встречи российская компания уведомила украинских коллег о том, что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзиту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="412" src="https://www.kp.ru/video/embed/517844" frameborder="0"></iframe> Коломойский угрожает "Нафтогазу" направить батальоны.

ИСТОЧНИК KP.RU