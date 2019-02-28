"Нафтогаз" начал взыскивать долг с "Газпрома" в Люксембурге
Компания «Нафтогаз Украины» заявила о начале процесса принудительного взыскания долга с российской компанией "Газпром" в Люксембурге. Это произошло спустя год после того, как Стокгольмский арбитраж присудил "Нафтогазу" победу в споре с «Газпромом». Общая сумма долга составляет 2, 56 миллиарда долларов. Об этом "Нафтогаз" сообщил в Facebook.
- Газпром» должен уплатить нам $4,6 млрд компенсации по транзитному контракту, - подчеркнули в пресс - службе украинской компании и отметили, что что газ на сумму 2,1 миллиарда долларов был получен.
Ранее старт аналогичным процедурам "Нафтогаз" дал в судах в США, Нидерландах, Великобритании и Швейцарии.
К слову, в ближайшее время аналогичные процессы могут начаться и в других странах, как прокомментировали в компании. Также в "Нафтогазе" отметили, что «международная судебная система неторопливая, но определенная».
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте прошлого года «Газпром» и «Нафтогаз» провели переговоры по расторжению газовых контрактов. В ходе встречи российская компания уведомила украинских коллег о том, что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзиту.
Коломойский угрожает "Нафтогазу" направить батальоны.
ИСТОЧНИК KP.RU