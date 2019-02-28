Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении Facebook

СЕГОДНЯ 18:23 2019-02-28T18:23:44+03:00

Руководители соцсети не предоставили в указанный срок информацию о локализации персональных данных российских пользователей

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Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Facebook в связи с непредоставлением информации о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ. Составленный документ будет направлен мировому судье для принятия решения. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора в четверг, 28 февраля.

"Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении компании Facebook. Протокол составлен по статье 19.7 КоАП РФ в связи с тем, что компания не предоставила необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России", - сообщили в Роскомнадзоре.

«В установленные КоАП РФ сроки документ будет направлен мировому судье для вынесения решения об административной ответственности», - добавили в ведомстве.

Напомним, 21 февраля Роскомнадзор составил административный протокол в отношении американской компании Twitter, поскольку руководство соцсети в указанные сроки не предоставила информацию о локализации персональных данных российских пользователей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле прошлого года Роскомнадзор направил в Facebook запрос о локализации баз данных россиян. В случае, если закон о персональной информации не будет выполнен, соцсеть может прекратит работу в России.

ИСТОЧНИК KP.RU