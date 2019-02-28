Американские самолеты-разведчики были замечены у российских границ

СЕГОДНЯ 19:22 2019-02-28T19:31:47+03:00

Два воздушных судна провели разведку на Балтике и вдоль Черноморского побережья

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Два американских самолета - разведчика были замечены у российских границ на Балтике и вдоль Черноморского побережья.

Днем патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы. Позже он пролетел воздушное пространство Болгарии и изучил Черноморское побережье России.

Одновременно с ним другой самолет Boeing RC-135V Rivet Joint взлетел с британской авиабазы. Спустя несколько часов он провел разведывательный полет у границы Калининградской области.

К слову, за прошлый год подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов. Около трех тысяч из них - иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи - самолеты-разведчики, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года американские самолеты-разведчики облетели черноморское побережье России. Многочасовую разведку проводили беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный самолет P-8A Poseidon.

ИСТОЧНИК KP.RU