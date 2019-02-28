СЕГОДНЯ 20:50 2019-02-28T20:59:06+03:00

В администрации Порошенко объяснили скандальный инцидент с шапкой в Запорожье Фото: REUTERS

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В администрации президента Украины прокомментировали скандальный инцидент с шапкой во время встречи Петра Порошенко с жителями Запорожья. Представители президента сообщили местным СМИ, что политик схватил головной убор случайно.

Напомним, политик в порыве гнева сорвал с одной из девушки шапку. Видео, на котором был запечатлен скандальный эпизод, вызвало большой резонанс в Сети.

К слову, поведение президента Украины Петра Порошенко неоднократно оказывалось в центре внимания пользователей соцсетей. Так, в декабре прошлого года он произнес странную речь во время запуска аэроэкспресса Киев - Борисполь. Тогда в Сети предположили, что Порошенко был нетрезв. Сам экспресс сломался уже на следующий день, сообщает "РИА - Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале января этого года Петр Порошенко заявил, что никто не способен остановить Украину. Президент Украины подчеркнул, что независимость страны стала крепче с созданием "автокефальной" церкви.

Порошенко от злости сорвал шапку с головы девушки.Президент Украины разозлился из-за заданного вопроса

ИСТОЧНИК KP.RU