В администрации Порошенко объяснили скандальный инцидент с шапкой в Запорожье
В администрации президента Украины прокомментировали скандальный инцидент с шапкой во время встречи Петра Порошенко с жителями Запорожья. Представители президента сообщили местным СМИ, что политик схватил головной убор случайно.
Напомним, политик в порыве гнева сорвал с одной из девушки шапку. Видео, на котором был запечатлен скандальный эпизод, вызвало большой резонанс в Сети.
К слову, поведение президента Украины Петра Порошенко неоднократно оказывалось в центре внимания пользователей соцсетей. Так, в декабре прошлого года он произнес странную речь во время запуска аэроэкспресса Киев - Борисполь. Тогда в Сети предположили, что Порошенко был нетрезв. Сам экспресс сломался уже на следующий день, сообщает "РИА - Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале января этого года Петр Порошенко заявил, что никто не способен остановить Украину. Президент Украины подчеркнул, что независимость страны стала крепче с созданием "автокефальной" церкви.
Порошенко от злости сорвал шапку с головы девушки.Президент Украины разозлился из-за заданного вопроса
ИСТОЧНИК KP.RU