Совбез ООН не поддержал российский вариант резолюции по Венесуэле

СЕГОДНЯ 01:13 2019-03-01T01:18:28+03:00

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Совет Безопасности ООН 28 февраля не поддержал подготовленный Россией проект резолюции по венесуэле. За документ проголосовали РФ, Китай, Экваториальная Гвинея и Южно-Африканская Республика. Еще четыре страны, в том числе Индонезия и Кувейт, воздержались. Остальные государства, среди которых США и страны ЕС, голосовали против российского варианта.

Постпред ЮАР Джери Мэттьюс Матжила выступил в защиту резолюции России, отметив, что ее текст "соответствует демократии, которая основана на принципе верховенстве права", а также на "суверенном равенстве всех государств", передает ТАСС.

"ЮАР призывает к тому, чтобы СБ при своей работе руководствовался именно необходимостью поддержания мира и безопасности", - сказал Матджила.

В свою очередь спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что демократия в мире и в Латинской Америке "консолидируется" вокруг лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Он пообещал, что Вашингтон продолжит "поддерживать правительство Гуайдо и ожидает свободных и справедливых выборов в Венесуэле".

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Москва и Вашингтон подготовили документы с противоположными подходами к урегулированию ситуации в Венесуэле и доставке туда гуманитарной помощи. Россия заблокировала американскую резолюцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693689" frameborder="0"></iframe> Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU