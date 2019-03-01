Совбез ООН не поддержал российский вариант резолюции по Венесуэле
Совет Безопасности ООН 28 февраля не поддержал подготовленный Россией проект резолюции по венесуэле. За документ проголосовали РФ, Китай, Экваториальная Гвинея и Южно-Африканская Республика. Еще четыре страны, в том числе Индонезия и Кувейт, воздержались. Остальные государства, среди которых США и страны ЕС, голосовали против российского варианта.
Постпред ЮАР Джери Мэттьюс Матжила выступил в защиту резолюции России, отметив, что ее текст "соответствует демократии, которая основана на принципе верховенстве права", а также на "суверенном равенстве всех государств", передает ТАСС.
"ЮАР призывает к тому, чтобы СБ при своей работе руководствовался именно необходимостью поддержания мира и безопасности", - сказал Матджила.
В свою очередь спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что демократия в мире и в Латинской Америке "консолидируется" вокруг лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Он пообещал, что Вашингтон продолжит "поддерживать правительство Гуайдо и ожидает свободных и справедливых выборов в Венесуэле".
Как ранее сообщал сайт kp.ru, Москва и Вашингтон подготовили документы с противоположными подходами к урегулированию ситуации в Венесуэле и доставке туда гуманитарной помощи. Россия заблокировала американскую резолюцию.
Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.
ИСТОЧНИК KP.RU