США предостерегли Украину от повторных провокаций в Керченском проливе
Соединенные Штаты не станут поддерживать Украину в случае повторения провокации в Керченском проливе. Американские политологи рассказали украинским журналистам, что Вашингтон отказался дать обещание Порошенко, встать на его сторону в случае, если он снова направит в пролив военные корабли.
Газета Strana.ua пишет, что Белый дом не хочет разойтись в позициях с Евросоюзом, который может не одобрить повторение провокационной выходки Киева.
"Это вызовет раскол в позиции Запада в отношении России. Поэтому Порошенко отказали в довольно жесткой форме. И на встрече с вице-президентом Пенсом в Мюнхене и по другим каналам", - цитирует издание своего собеседника.
США также предупредили власти Украины, что если они попытаются осуществить "прорыв" в Азовское море, Госдеп официально осудит эти действия.
Как писал сайт kp.ru, 5 февраля Порошенко пообещал новый поход украинских кораблей через Керченский пролив.
"Я не буду говорить когда, так как идут только добровольцы. Не исключаю, что там будут журналисты, эксперты ОБСЕ, и очень просится Ирина Геращенко", - заявил он.
Напомним, 25 ноября три украинских судна пытались без разрешения прорваться из Черного моря в Азовское, и были задержаны российскими пограничниками.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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