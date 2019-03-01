Ким Чен Ын на саммите в Ханое попросил снять часть санкций с КНДР

СЕГОДНЯ 02:30 2019-03-01T02:30:24+03:00

Глава КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп на саммите в Ханое Фото: REUTERS

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Лидер КНДР Ким Чен Ын на саммите в Ханое просил США о частичной отмене санкций, а не о полном снятии. Такое заявление в четверг сделал глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо.

По его словам, Пхеньян хотел вывести из-под удара ограничений "гражданский сектор экономики и жизни простых людей", в обмен на прекращение всех ядерных и ракетных испытаний в Йонбёне. Министр подчеркнул, что предложенные КНДР уступки - реалистичные и "максимально возможные на данный момент", передает ТАСС.

"Сложно сказать, сумеют ли стороны договориться в рамках обоюдных предложений. Но текущая позиция КНДР не изменится, даже если США предложат новые переговоры",— сказал Ли Ён Хо.

Он отметил, что, несмотря на обещание со стороны Пхеньяна дать письменные гарантии о прекращении ядерных испытаний, Вашингтон потребовал "еще одного дополнительного шага".

Как ранее писал сайт kp.ru, саммит США - КНДР, который прошел 27-28 февраля в столице Вьетнама, официально не принес никаких результатов. Встреча президентов двух стран в Ханое закончилась без подписания совместного документа.

ИСТОЧНИК KP.RU