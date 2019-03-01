В США посчитали время подлета российских ракет "Авангард"
Россия развертывает ракеты, которые впервые способны поражать цели глубоко на территории Соединенных Штатов и долетать до них за 15 минут. С таким заявлением выступил командующий воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О,Шонесси
Он отметил, что гиперзвуковая ракета «Авангард» и другие неядерные снаряды способны прорвать противоракетную оборону и поразить цели в США. Эти снаряды обладают большой дальностью и точностью, могут быть выпущены далеко от американских границ, что «позволяет им наносить удары далеко за пределами радиолокационного охвата военно-космической обороны», сообщает The Washington Times.
Командующий подчеркнул, что такие возможности появились у России только недавно, и призвал государство инвестировать в оборону США.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, о первых полноценных испытаниях новейшего российского супероружия стало известно 26 декабря 2018 года. Запуск комплекса «Авангард» был проседен по поручению президента РФВ ладимира Путина.
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ИСТОЧНИК KP.RU