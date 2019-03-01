Экс-адвоката Трампа снова допросят в Конгрессе США

СЕГОДНЯ 08:43 2019-03-01T08:43:29+03:00

Ранее в четверг Майкл Коэн уже выступил перед законодателями и выдал чуть ли не все секреты американского лидера

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Бывший адвокат американского лидера Дональда Трампа - Майкл Коэн - вновь выступит перед членами комитета по разведке палаты представителей Конгресса США.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в четверг, 28 февраля, он уже давал показания перед законодателями. Тогда юрист признал, что лгал первой леди США Мелании Трамп об изменах ее мужа и действительно заплатил бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов за молчание об интимной связи с республиканцев. Более того, по словам Коэна, миллиардер приписывал себе лишние активы, чтобы повыше стоять в списке Forbes, а также имел приближенных, контактирующих с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

Что касается главных подозрений о некой связи Трампа с российскими властями, то тут адвокат признался - такими сведениями не располагает.

Сам президент США уже прокомментировал выступление своего экс-защитника, которого назвал откровенным лжецом и "высококлассным обманщиком". По мнению главы государства, проведение такого допроса в Конгрессе в тот момент, когда сам хозяин Белого дома находится на саммите Штаты-КНДР просто неприемлемо.

"Ненависть Демократической партии невероятна", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News,

Между тем, согласно данным телеканала CNN, следующее выступление Коэна перед Конгрессом запланировано уже на среду, 6 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU