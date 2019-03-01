Туристы стали реже посещать Солсбери после инцидента со Скрипалями

СЕГОДНЯ 10:29 2019-03-01T10:29:46+03:00

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Туристическая привлекательность британского города Солсбери стала гораздо ниже после того, как в прошлом году здесь были отравлены экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом рассказал специалист местного центра туризма Стив Шарп.

Согласно его данным, за последний год Солсбери посетили на миллион человек меньше, чем это было раньше. В целом же туристический поток сократился примерно на 27%, что является довольно серьезным ударом для города. Однако специалисты верят, что ситуация еще изменится.

"Мы надеемся, что весной и летом, особенно когда стоит такая прекрасная погода, как сейчас, к нам приедет больше народа. Многие приходят и говорят, что очень хотели приехать, и это, надеюсь, что многие так думают", - цитирует РИА Новости Шарпа.

Сайт kp.ru писал о том, что власти Великобритании уже пообещали выделить около 637 тысяч долларов на восстановление имиджа Солсбери. Значительная часть средств пойдет на рекламную кампанию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/682652" frameborder="0"></iframe> Сергей Лавров о деле Скрипалей.

ИСТОЧНИК KP.RU