2019-03-01T11:32:14+03:00
Происшествия

Не менее 29 человек погибли в результате теракта в Сомали

Боевики подорвали автомобиль в центре Могадишо, а после устроили стрельбу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ранения получили по меньше мере 80 человекРанения получили по меньше мере 80 человекФото: REUTERS
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Не менее 29 человек стали жертвами теракта в сомалийской столице Могадишо. Также на данный момент известно о 80 пострадавших.

Инцидент произошел еще в четверг, 28 марта, на одной из центральных улиц, усеянной отелями, магазинами и ресторанами. Террорист-смертник подорвал автомобиль и повредил близлежащие здания. После этого началась стрельба между республиканскими войсками и членами радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб".

Здание отеля, котором засели террористы Фото: REUTERS

Здание отеля, котором засели террористыФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Бойцы обменивались выстрелами всю ночь. Боевики засели в здании одного из отелей и отстреливались от правоохранителей. Сотрудникам Сил безопасности удалось вывести в безопасную зону десятки мирных жителей.

Улицу, на которой произошел взрыв, уже закрыли. Согласно данным агентства Reuters, боевики все еще держат осаду. Ожидается, что операция по их ликвидации будет завершена в ближайшие часы.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года два взрыва прогремели также недалеко от президентского дворца в столице Сомали. Тогда погибли не менее 13 человек, еще несколько десятков получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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