2019-03-01T12:29:06+03:00
Происшествия

На территории бизнес-парка Станколит в Москве произошел пожар

Пламя охватило отдельно стоящее двухэтажное здание [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пожарным пришлось ломать крышу, чтобы потушить пламя внутри зданияПожарным пришлось ломать крышу, чтобы потушить пламя внутри зданияФото: скриншот с видео
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На территории бизнес-парка Станколит на Складочной улице в Москве произошел пожар. Огонь охватил стоящее отдельно от центра двухэтажное здание, в котором проходила реконструкция.

Согласно данным Главного управления МЧС по столице, первое сообщение о случившемся поступило в дежурную часть в пятницу, 1 марта, около 10 часов утра. По прибытию на место специалистами было зафиксировано загорание утеплителя на площади примерно 100 квадратных метров.

На территории Бизнес-парка Станколит в Москве загорелось здание.

По словам очевидцев, в момент инцидента в здании находились только сотрудники расположенной здесь же столовой, которых оперативно эвакуировали. На тушение пожара прибыло не менее 10 единиц спецтехники. При этом сотрудникам МЧС пришлось ломать крышу, чтобы залить водой полыхающее внутри пламя. К счастью, никто не пострадал.

"Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарных в 10:45 загорание было ликвидировано", - уточняется на сайте ведомства.

"КП" писала о том, что несколько недель назад крупный пожар случился также на Преображенском рынке в Москве

ИСТОЧНИК KP.RU

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