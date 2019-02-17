В Москве на Преображенском рынке случился сильный пожар
На Преображенском рынке в Москве разгорелся сильный пожар. На данный момент на месте происшествия работают пожарные, которым пока не удалось потушить пламя.
На Преображенском рынке пожар.
Всех посетителей рынка эвакуировали. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 14 февраля, В Москве в ТЦ "Лефортово" из-за пожара эвакуировали 500 человек. На подземной парковке загорелся один из автомобилей. Также внутри самого ТЦ наблюдалось задымление.
В начале февраля в Москве на одном из перронов Ярославского вокзала случился пожар. В результате обгорел провод и была задержана электричка до Сергиева Посада.
А 11 февраля произошло возгорание в жилом доме, который располагается по адресу улица Большие Каменщики, 15 в Москве. Тогда при ликвидации пожара были спасены шесть человек.
ИСТОЧНИК KP.RU