В Москве на Преображенском рынке случился сильный пожар

СЕГОДНЯ 18:02 2019-02-17T18:19:11+03:00

На данный момент информации о погибших или пострадавших нет [видео]

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На Преображенском рынке в Москве разгорелся сильный пожар. На данный момент на месте происшествия работают пожарные, которым пока не удалось потушить пламя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692399" frameborder="0"></iframe> На Преображенском рынке пожар.

Всех посетителей рынка эвакуировали. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 14 февраля, В Москве в ТЦ "Лефортово" из-за пожара эвакуировали 500 человек. На подземной парковке загорелся один из автомобилей. Также внутри самого ТЦ наблюдалось задымление.

В начале февраля в Москве на одном из перронов Ярославского вокзала случился пожар. В результате обгорел провод и была задержана электричка до Сергиева Посада.

А 11 февраля произошло возгорание в жилом доме, который располагается по адресу улица Большие Каменщики, 15 в Москве. Тогда при ликвидации пожара были спасены шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU