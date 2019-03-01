В Индии назвали условие деэскалации напряженности в регионе

СЕГОДНЯ 14:04 2019-03-01T14:04:14+03:00

В Нью-Дели заявили, что пакистанские власти должны принять меры против террористов на своей территории штата Кашмир

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В министерстве иностранных дел Индии считают, что главным условием деэскалации напряженности в рамках конфликта с Пакистаном должно стать принятие мер по противодействию террористам. Речь идет о боевиках, разместившихся на территории спорного штата Кашмир, часть которого принадлежит Исламабаду. Соответствующее заявление сделал источник в индийском внешнеполитическом ведомстве.

Он подчеркнул, что Нью-Дели полностью отрицает свою вину в эскалации конфликта, и теперь "мяч находится на стороне Пакистана".

"Большинство других стран выразили понимание нашей позиции", - цитирует РИА Новости собеседника агентства.

Напомним, что ранее Россия предложила посредническую помощь в конфликте между двумя странами - в Пакистане согласились, а вот Индия отказалась от вовлечения третьих сторон.

Между тем, сам Исламабад также предпринимает попытки по деэскалации напряженности. Так, например, сайт kp.ru писал о том, что пакистанские власти решили освободить взятого в плен индийского летчика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694299" frameborder="0"></iframe> Пакистанские военные сбили два истребителя ВВС Индии на границе между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU