В Индии назвали условие деэскалации напряженности в регионе
В министерстве иностранных дел Индии считают, что главным условием деэскалации напряженности в рамках конфликта с Пакистаном должно стать принятие мер по противодействию террористам. Речь идет о боевиках, разместившихся на территории спорного штата Кашмир, часть которого принадлежит Исламабаду. Соответствующее заявление сделал источник в индийском внешнеполитическом ведомстве.
Он подчеркнул, что Нью-Дели полностью отрицает свою вину в эскалации конфликта, и теперь "мяч находится на стороне Пакистана".
"Большинство других стран выразили понимание нашей позиции", - цитирует РИА Новости собеседника агентства.
Напомним, что ранее Россия предложила посредническую помощь в конфликте между двумя странами - в Пакистане согласились, а вот Индия отказалась от вовлечения третьих сторон.
Между тем, сам Исламабад также предпринимает попытки по деэскалации напряженности. Так, например, сайт kp.ru писал о том, что пакистанские власти решили освободить взятого в плен индийского летчика.
Пакистанские военные сбили два истребителя ВВС Индии на границе между странами.
ИСТОЧНИК KP.RU