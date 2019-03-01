Мадуро поручил перенести офис PDVSA из Лиссабона в Москву

СЕГОДНЯ 14:34 2019-03-01T14:34:00+03:00

Перевод представительства нефтяной компании пройдет в рамках расширения сотрудничества с "Роснефтью" и "Газпромом"

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть офис нефтедобывающей компании PDVSA в Лиссабоне и перенести его в Москву. Об этом сообщила вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По ее словам, перенос представительства PDVSA будет проведен в рамках расширения сотрудничества национальной венесуэльской компании с "Роснефтью" и "Газпромом" в области добычи сырья.

"Сейчас самый подходящий момент, чтобы это сделать. Мы переформатируем наши отношения", - цитирует ТАСС Родригес.

Сайт kp.ru писал о том, что еще в начале феврале появилась информация о переводе счетов предприятий PDVSA в Газпромбанк. Такое решение было принято вскоре после того, как США наложили санкции на венесуэльскую госкомпанию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689477" frameborder="0"></iframe> Венесуэльские нефтяники провели марш в поддержку Мадуро.

ИСТОЧНИК KP.RU