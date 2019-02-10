2019-02-10T04:15:50+03:00
Экономика

Reuters: Нефтяная компания Венесуэлы переводит банковские счета в Газпромбанк

Совместные предприятия PDVSA будут перечислять выручку от продажи сырья в российский банк
Юлия ДИВЕЕВА
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PDVSA переводит свои счета в ГазпромбанкPDVSA переводит свои счета в ГазпромбанкФото: REUTERS
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Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA переводит счета своих совместных предприятий в Газпромбанк. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ внутреннего пользования.

Венесуэльская компания предписала своим СП перечислять выручку от продажи сырья на новые счета в российском банке.

Кроме того, PDVSA также начала оказывать давление на своих иностранных партнеров, владеющих долями в совместных предприятиях по освоению запасов нефтеносного пояса реки Ориноко. Каракас требует от них определиться, будут ли продолжать участвовать в СП или выйдут из них.

Речь идет о норвежской Equinor ASA, американской Chevron Corp и французской Total SA. Известно, что PDVSA отдала распоряжение своим филиалам приостановить работу с Equinor и Total.

Как рассказывал сайт kp.ru, 28 января Соединенные Штаты ввели санкции в отношении венесуэльской нефтяной компании. Минфин США заблокировал активы компании на семь миллиардов долларов. В Кремле расценили новые санкции Вашингтона в отношении PDVSA как незаконное вмешательство во внутренние дела Боливарианской республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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